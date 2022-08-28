سان جرمان في اختبار صعب أمام موناكو

دوليه

يتطلعُ باريس سان جرمان لمواصلة عروضه الهجومية المذهلة والمضي بالعلامة الكاملة عندما يستضيفُ موناكو اليوم ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. ويُشكل نادي العاصمة بقيادة الثلاثي البرازيلي نيمار، كيليان مبابي، الأرجنتيني ليونيل ميسي معضلة للخصوم بعد أن دك شباك مُنافسيه بـ 17 هدفًا في أول ثلاث مراحل من الدوري.

وبعد انتصاره على نانت في مباراة كأس الأبطال برباعية نظيفة، يكون سان جرمان قد سجل 21 هدفًا في 4 مباريات، بمعدل 5.25 هدف في المباراة الواحدة وحافظ نادي العاصمة باريس على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 11 مباراة في الدوري.

ووفق موقع أوبتا للإحصاءات، فإن آخر فريق نجح في تسجيل خمسة أهداف أو أكثر في أربع مباريات تواليًا في الدوري (5-0 ضد ميتز في ختام الموسم الماضي)، كان رينس عام 1952.

ويلتقي مارسيليا الثاني اليوم مع مُضيفه نيس الذي يعاني من بداية سيئة بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، حيث يحتل المركز السادس عشر ولم يذق بعد طعم الفوز بعد خسارتين وتعادل، وسيأمل في إطلاق موسمه ضد وصيف البطل الطامح في أن يشكلَ ندًا لسان جرمان على اللقب. وفي رصيد مارسيليا سبع نقاط بعد تعادل وفوزين، آخرهما على نانت في مباراة شارك فيها الوافد الجديد التشيلي ألكسيس سانشيز أساسيًا للمرة الأولى بعد وصوله هذا الصيف من إنتر وقدم أداءً لافتًا.

