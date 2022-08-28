لاتسيو هزم إنتر بالثلاثة

دوليه

بفضل بديليه الاسبانيين لويس ألبرتو وبيدرو، ألحق لاتسيو الهزيمة الاولى بإنتر هذا الموسم بتفوقه على ضيفه 3-1 في الملعب الاولمبي في روما أول من أمس، ضمن افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الايطالي.

وتقدم فريق العاصمة عبر البرازيلي فيليبي أندرسون (40)، فيما عادل الارجنتيني لاوتارو مارتينيس لإنتر (51). إلا أن كلمة الحسم كانت للبديلين ألبرتو (75) وبيدرو (86) ليرتقي لاتسيو الى الصدارة. وكرر فريق المدرب ماوريستيو ساري النتيجة ذاتها للموسم الماضي التي جمعت الفريقين في روما. وقام إنتر بانطلاقة قوية وكشف عن نواياه بتسديدة مبكرة من الهولندي دنزل دمفريز كانت سهلة بين يدي الحارس (3). وكان الظهير-الجناح مجددًا مصدر الخطر بعد أن مرر عرضية الى غاليارديني نحو القائم القريب الذي تابعها، إلا ان الحارس إيفان بورفيديل تصدى لها ببراعة (7).

وانتظر لاتسيو حتى مرور نصف ساعة لفرصة أولى فعلية بتسديدة لماتياس فيتشينو، إلا أن دمفريز كان في المكان المناسب ليغير اتجاهها وتصل سهلة بين يدي الحارس السلوفيني سمير هندنوفيتش (32). وقبل خمس دقائق على انتهاء الشوط الاول، افتتح أندرسون النتيجة برأسية جميلة مفلتًا من مصيدة التسلل بعد عرضية من الصربي سيرغي ميلينكو-سافيتش (40). ونجح إنتر في معادلة النتيجة سريعًا في الشوط الثاني بعد أن وصلت الكرة داخل المنطقة الى دمفريز تابعها برأسه تمريرة الى الامام، غمزها مارتينيس في الشباك من مسافة قريبة (51). ودفع ساري بألبرتو وبيدرو في الدقيقة 57. وتعاون الاسبانيان لهدف التقدم عندما مرر بيدرو الكرة الى ألبرتو الذي سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة بينماه استقرت في أعلى الزاوية اليسرى وبدا أنها ارتدت قليلا من نيكولو باريلا (75). وسجل لاعب برشلونة السابق بيدرو هدف تأكيد الفوز بعد أن وصلته الكرة إثر عرقلة من دارميان على إيموبيلي داخل المنطقة، استلمها في الجهة اليسرى وسددها جميلة لولبية في مرمى هندانوفيتش.

