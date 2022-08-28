مجموعات متباينة في «دوري أوروبا»

دوليه

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، التي سحبت أول من امس في مدينة اسطنبول التركية عن مجموعات متباينة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات أرسنال الإنكليزي في المجموعة الأولى مع أيندهوفن الهولندي وبودوغليمت النرويجي وزيوريخ السويسري، فيما سيواجه مواطنه العريق مان يونايتد ريال سوسييداد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي وأومونيا القبرصي ضمن المجموعة الخامسة.

أما روما، حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فقد حلّ في المجموعة الثالثة رفقة لودوغوريتس البلغاري، ريال بيتيس الإسباني وهلسنكي الفنلندي.

وفيما يلي نتائج القرعة: المجموعة الأولى: أرسنال (إنكلترا)، أيندهوفن (هولندا)، بودوغليمت (النرويج)، زيوريخ (سويسرا). المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا)، رين (فرنسا)، فنربغشه (تركيا) ، آيك لارناكا (قبرص). المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، ريال بيتيس (إسبانيا)، هيلسنكي (فنلندا). المجموعة الرابعة: براغا (البرتغال)، مالمو (السويد)، أونيون (ألمانيا)، سان جيلواز (بلجيكا). المجموعة الخامسة: مانش يونايتد (إنكلترا)، ريال سوسييداد (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدوفا)،أومونيا (قبرص). المجموعة السادسة: لاتسيو (إيطاليا)، فينورد (هولندا)، ميتيلاند (الدنمارك)، شتورم غراتس (النمسا). المجموعة السابعة: أولمبياكوس (اليونان)، كاراباخ (أذربيجان)، فرايبورغ (ألمانيا)، نانت (فرنسا). المجموعة الثامنة: النجم الأحمر (صربيا)، موناكو (فرنسا)، فيرينتسفاروشي (المجر)، طرابزون سبور (تركيا).

