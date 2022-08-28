نادال يبحث عن اللقب 23 في أميركا

دوليه

يهدف الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى تعزيز رقمه القياسي واحراز لقبه الكبير الـ23، عندما يخوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في التنس الأسبوع المقبل، دون منافسة من غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حُرم مرة جديدة من خوض بطولة كبرى لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعد 19 عاماً من بداياته، يجرّ نادال (36 عاماً) جسداً ذاق إصابات متعدّدة خصوصاً في قدمه، للمشاركة في بطولة توّج بلقبها أعوام 2010 و2013 و2017 و2019 موعد ظهوره الأخير. واضطر ابن جزيرة مايوركا للغياب أربع مرات عن البطولة خلال مسيرته الزاخرة، وهناك شكوك جديدة حول قدرته البدنية لخوض أسبوعين صعبين في ملاعب فلاشينغ ميدوز. ومنذ جراحة في عضلات البطن أبعدته عن نصف نهائي ويمبلدون أمام الأسترالي نيك كيريوس، لعب نادال مرّة يتيمة خسر فيها أمام الكرواتي بورنا تشوريتش في دورة سينسيناتي للماسترز. وقال نادال المتوّج بلقبين كبيرين من أصل ثلاثة هذه السنة، في أستراليا ورولان غاروس «علي ان اتطلع قدماً وابدأ بالتفكير في الطاقة التي يمنحنا اياها الجمهور في نيويورك».

وقال حامل لقب 21 بطولة كبرى آخرها في ويمبلدون، الخميس قبيل إجراء قرعة آخر البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق غدا وتستمر حتى 11 سبتمبر «لسوء الحظ، لن أتمكن هذه المرة من السفر الى نيويورك من أجل المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة... حظاً سعيداً لزملائي اللاعبين! سأُبقي نفسي في حالة بدنية جيدة وحالة ذهنية إيجابية بانتظار العودة الى المنافسة».

ووصف نجم اللعبة السابق الأميركي جون ماكنرو، الحظر على ديوكوفيتش المتوّج باللقب في نيويورك ثلاث مرات آخرها في 2018 بأنه «مهزلة».

وقال ماكنرو «في هذه المرحلة، خلال الجائحة، بعد سنتين ونصف السنة من بدايتها، اعتقد ان الناس في جميع انحاء العالم يعرفون المزيد عنها، وفكرة انه لا يستطيع السفر للعب هنا، هي مهزلة بالنسبة لي».

