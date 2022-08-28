الزمالك تعادل مع المصري

دوليه

تعادل الزمالك سلبيا مع مضيفه المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة للدوري الممتاز. ورفع الزمالك المتوج باللقب رصيده إلى 77 نقطة كما ارتفع رصيد المصري إلى 38 نقطة في المركز التاسع. وغاب عن الزمالك العديد من اللاعبين الأساسيين بعدما منحهم المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا راحة عقب حسم لقب الدوري وشهدت التشكيلة ظهور الكثير من اللاعبين الشباب. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الزمالك الصاعد طارق علاء بالدقيقة 87 قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. وحقق بيراميدز فوزا مهما على حساب مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين سجلهما الظهير الأيسر محمد حمدي في الدقيقة 45 والجنوب أفريقي فاجري لاكاي في الدقيقة 77. وتمسك بيراميدز مع مدربه اليوناني تاكيس جونياس بالوصافة بعدما رفع الفريق رصيده لـ71 نقطة وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أحمد سامي عند 37 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب. واقتنص الجونة فوزا في الوقت القاتل على حساب فيوتشر بنتيجة 2-1 حيث تقدم فيوتشر بهدف مروان محسن في الدقيقة 52 لكن الجونة صنع ريمونتادا مثيرة بعدما سجل المدافع لؤي وائل في الدقيقة 85 ثم أحرز إيزاك كوبينا هدف الفوز في الدقيقة 90+4. ورفع الجونة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب وتجمد رصيد فيوتشر عند 53 نقطة في المركز الخامس. وواصل المقاولون العرب صحوته وحقق الفوز الثالث على التوالي مع مدربه شوقي غريب وجاء على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف. سجل هدف اللقاء اللاعب فاروقا كابور من ركلة جزاء في الدقيقة 45 فيما احتسب الحكم أحمد الغندور ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 90 ثم ألغاها بعد اللجوء لتقنية الفيديو. ورفع المقاولون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه محمد عمر عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر. واستعاد سموحة نغمة الانتصارات التي كانت غائبة عنه بالدوري المصري الممتاز منذ 9 جولات كاملة وذلك بتغلبه على مضيفه المقاصة بثنائية نظيفة. وسجل ثنائية سموحة أمام المقاصة، مروان حمدي في الدقيقتين 20 و51. ورفع سموحة رصيده بهذا الفوز إلى 46 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير وقد ضمن الهبوط بشكل رسمي لدوري القسم الثاني في وقت سابق.

