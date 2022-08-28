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دوليه

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زيادة عدد الجماهير الدوري المصري


أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن الرابطة تسعى لزيادة عدد الجماهير في المدرجات بالموسم المقبل بعد حالة الالتزام التي شهدها الموسم الحالي. وقال «رابطة الأندية تسعى لعودة السعة الكاملة للمدرجات وحضور الجمهور بشكل كبير لكن بخطوات تدريجية». وأضاف: «تقدمنا بطلب للجهات المسؤولة لزيادة عدد الجمهور الموسم الجديد وذلك بعد الالتزام الموسم الحالي وأثق في الجمهور المصري».  وواصل «عودة الجمهور إلى المدرجات مصلحة للجميع يجب أن نعمل عليها وأوجه نداء لجماهير جميع الأندية بضرورة الالتزام لعدم العودة إلى الخلف مجددا». وختم «يجب أن يعلم الجميع، أن حضورهم مساندة للفريق معنويا وماديا». ويسمح الأمن حاليا بحضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة مقسمة بالتساوي بين طرفي اللقاء.


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