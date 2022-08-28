فوز صعب للقادسية وخسارة مفاجئة للكويت

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أنقذ البوركيني باتريك مالمو فريقه القادسية من التعثر أمام الساحل وقاده إلى فوز صعب 3-2 أول من أمس على ستاد الشباب ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز التي شهدت سقوط الكويت حامل اللقب أمام الجهراء الصاعد بهدف دون رد.

على ستاد الشباب، سيطر القادسية على الشوط الأول من مباراته مع الساحل وبدا أنه في طريقه إلى تحقيق فوز سهل بعد أن تقدم مبكراً بهدف الأردني عدي الذي تابع عرضية عيد الرشيدي وأكملها في سقف المرمى في الدقيقة 18. وواصل القادسية أفضليته وسجل الهدف الثاني عن طريق المخضرم بدر المطوع الذي تسلم الكرة خارج المنطقة وسددها على يمين الحارس عبدالرحمن المجدلي. وطالب القادسية بركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين الحارس المجدلي ومهاجم الأصفر سيدريك هنري لكن الحكم أحمد العلي لم يحتسب شيئاً بعد لجوئه إلى تقنية حكم الفيديو المساعد التي كانت وراء احتساب ركلة جزاء للساحل في الوقت بدل الضائع بعد إعاقة حارس القادسية خالد الرشيدي للعماني حمد الحبسي، ترجمها البرازيلي جيوفاني بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية 2-1. وفي الشوط الثاني تراجع مستوى الفريقين وسط تمريرات خاطئة وكرات عشوائية، حتى تمكن الساحل من تعديل النتيجة قبل 5 دقائق من النهاية عندما مرر نواف ثامر عرضية تابعها الفرنسي طارق عجون بصدره في المرمى. وبينما كانت المباراة في طريقها إلى النهاية تحصّل القادسية على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء نفذها مالمو بطريقة جميلة في الشباك مانحاً الأصفر 3 نقاط ثمينة.

وفي المباراة الثانية، فجر الجهراء أولى المفاجآت بتغلبه على الكويت حامل اللقب بهدف نظيف سجله البرازيلي رودريغو من ركلة في الدقيقة 19. ولعب الكويت الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه سامي الصانع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحاول الأبيض جاهداً تعديل النتيجة في الشوط الثاني لكن تألق الحارس بدر الصعنون والدفاع الجهراوي حافظ على تقدمه واقتنص أول 3 نقاط في البطولة.

وكانت الجولة الأولى انطلقت بتعادل العربي مع النصر، وفوز السالمية على التضامن 1-0.

