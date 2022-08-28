الشطي: كان يمكننا أن ننهي المباراة من الشوط الأول

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قال مدرب القادسية ناصر الشطي إنه توقع أن يواجه صعوبة كبيرة في مباراة الأصفر مع الساحل والتي انتهت بالفوز 3-2 بهدف متأخر من المدافع باتريك مالمو. وقال الشطي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لم يكن غريباً أن يقدم الساحل هذا المستوى لأنه يملك جهازاً فنياً مميزاً ومفاتيح لعب جيدة، وكنا نعي أن المباراة لن تكون سهلة». وأضاف: «قدمنا شوطاً أولا مميزاً وصنعنا الكثير من الفرص وكان يمكننا أن ننهي اللقاء من الشوط الأول»، مشيراً إلى أن المباراة الأولى في أي بطولة تكون صعبة وتؤثر على المستوى النفسي.

وأكد أن الأمر بالنسبة له أن اللاعبين قاتلوا حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، لافتاً إلى أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني كانت إيجابية بعد أن نجح في تسجيل الهدف الفوز.

