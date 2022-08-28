رادان: الهدف المبكر أثَّر علينا

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أرجع الكرواتي روديون غاسانين «رادان» مدرب الكويت خسارة فريقه مباراته الأولى في الدوري الممتاز امام الجهراء، إلى الهدف المبكر الذي سجله المنافس والبداية البطيئة للاعبيه، بالإضافة إلى فشل مهاجميه في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف. وقال رادان خلال المؤتمر الصحافي إن مهمة الفريق لم تكن صعبة جداً في بداية المباراة، لكن هدف الجهراء الذي جاء من ركلة جزاء أربك الفريق، بالإضافة إلى الإصرار على الوصول إلى مرمى المنافس من العمق الذي أضاع فرصة العودة في الشوط الأول، لافتاً إلى أن الأبيض أظهر رغبة كبيرة في تعديل النتيجة في الشوط الثاني من خلال تغيير طريقة اللعب ومحاولة إيجاد الحلول، لكن تألق دفاع وحارس الجهراء حال دون ذلك. وشدد على أن الفريق يملك الوقت لتعديل النتيجة في الجولات المقبلة.

