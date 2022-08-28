ساندي: توقعت سيناريو المباراة

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أعرب السلوفيني ساندي سودونوفسكي مدرب الجهراء عن سعادته بالفوز «الثمين» الذي حققه فريقه على الكويت حامل اللقب في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، مشيراً إلى أنه توقع سيناريو واستعد جيداً لكل الأحداث التي شهدتها المباراة. وقال ساندي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن هذا الفوز لن يضع المزيد من الضغط على الفريق في المباريات المقبلة، لافتاً إلى الجهراء وكذلك الكويت لديهم الكثير ليقدماه في الجولات القادمة. وأضاف: «خطواتنا كانت مدروسة أمام الكويت، لكن المعدل البدني والفني لجميع الفرق لا يصل إلى المستوى المطلوب في بداية البطولة»، مبدياً ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة.

