الجابر التقى وزير الرياضة التونسي

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التقى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر مع وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، وذلك على هامش زيارة الشيخ أحمد الجابر للجمهورية التونسية لحضور ورعاية الحفل الختامي للبطولة العربية للناشئين والناشئات «تحت 13 و14 سنة». وحضر اللقاء في مكتب الوزير دقيش رئيس الجامعة التونسية للتنس نائب رئيس الاتحاد العربي وعضو الاتحاد الدولي للعبة د. سلمى المولهي وأمين صندوق الاتحاد الكويتي رئيس وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة علي الديحاني.

وتناول لقاء الجابر مع وزير الشباب والرياضة التونسي الشأن الرياضي في مجال لعبة التنس في البلدين الشقيقين.وفي ختام اللقاء قدم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس درعاً تذكارية إلى الوزير دقيش.

وشكر الشيخ أحمد الجابر وزير الشباب والرياضة التونسي على حفاوة الاستقبال، واصفاً اللقاء مع دقيش بالمثمر، كما شكر الجامعة التونسية للتنس على جهودها الرائعة في تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات بكل نجاح.

