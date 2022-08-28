«الاتحاد» تجاوز «العدالة» بثلاثية

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استهل اتحاد جدة مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، بالفوز على مضيفه العدالة بثلاثية نظيفة أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة. وتقدم الاتحاد وصيف الموسم الماضي، عن طريق أحمد شراحيلي في الدقيقة 15، قبل أن يضيف هارون كامارا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل حمدان الشمراني الهدف الثالث لاتحاد جدة. وتغلب الشباب على ضيفه الباطن بالنتيجة ذاتها، وتقدم آرون بوبندزا للشباب في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كارلوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 75 سجل سانتي مينا الهدف الثالث. وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تغلب الطائي على الاتفاق 2-1.وتقدم الطائي عن طريق مبينزا كمبولكي في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك محمد الكويكبي التعادل للاتفاق في الدقيقة 22. وفي الدقيقة 65 سجل محمد القنيعان الهدف الثاني للطائي.

