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«ناشئو اليد» يلتقي أوزبكتسان في «الآسيوية»

زيد خلف
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الأحد 28 أغسطس 2022

يخوض منتخب كرة اليد للناشئين مواجهة قوية اليوم أمام نظيره الاوزبكستاني ضمن البطولة الآسيوية التاسعة المؤهلة إلى بطولة العالم كرواتيا 2023، التي تستضيفها البحرين. ويخوض الأزرق اللقاء على آمل التأهل إلى البطولة العالمية عبر الظفر بالمركز الخامس إذ سيلتقي الفائز منهما اليوم، الفائز من لقاء البحرين مع قطر على المركز الخامس اخر المراكز المؤهلة إلى المونديال. وينص نظام البطولة على مواجهة ثالث المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأول وثالث المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثاني في الدور الثاني، على أن يتنافس الفائزان على المركزين الخامس والسادس، ويتأهل الخامس الى البطولة العالمية. وكان «ناشئو اليد» فاز على قطر 35-18 أول من أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية ليحتل المركز الثالث في مجموعته وهو يواجه أوزبكستان صاحب المركز الرابع في المجموعة الاولى.


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