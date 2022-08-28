الكويت أولاً

الاخيرة

«عندما سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق» من الغرابة والاستنكار من بعض النواب السابقين، الذين يتشرفون بأنهم كويتيون ومصلحتهم على بلدهم لم يصوتوا على تشكيل لجنة لكشف المزورين، والاغرب من ذلك صمت الحكومة السابقة، الذي يدل على موافقتها ومؤازرتها لرأي النواب للأسف.

والسؤال: ماذا ينتظر المواطن الكويتي من نواب يقبلون بالتزوير وحماية المزورين؟ فكيف لنا ان نتفاءل ونأمل بمستقبل مشرق لأجيالنا المقبلة من نواب بهذه النوعية، وخلفهم الحكومة التي عليها واجب حماية شعبها من اللصوص والمزورين والموالين لغير الكويت وبعد هؤلاء النواب الذين لا نأسف على رحيل المعترض منهم؟ نتمنى من الناخب الكويتي ان يشترط على المرشح الجديد مقابل التصويت له ان يهتم بهذا الموضوع عند وصوله للكرسي الأخضر، وألا ينسى طلب القيادة السياسية بحسن الاختيار، الذي له ترجمة واسعة المعنى، كما على المرشح أن يلتزم بطلبات الناخب وينفذها بعد أن يكون نائباً وكل ما يتعلق بمصلحة الكويت أولا، ولا يتبع رأيه ويتجاهل رأي ناخبيه، وعليكم كناخبين أن تحاسبوا نوابكم عند تغيير نهجهم، كما عليكم ان تتابعوا تصريحاتهم والتزاماتهم بطلباتكم قبل النجاح وبعده ولا تتوقف مسؤولياتكم عند التصويت فقط وأن تتجاهلوا ما يقوم به من أعمال تعكس توجهاتكم، ونسأل النواب المؤيدين للمزورين لو افترضنا أن شخصا زور توقيعك أو زور معاملة تخصك، فمن المؤكد أنك ستقدم شكوى وتلجأ إلى القضاء لاستعادة حقك المسلوب من الشخص المزور لعدم قبولك تصرفاته، فكيف تهتم بمصلحتك ولا تهتم بمصلحة وطنك الذي هو اكبر منك ومن اسرتك ومنا جميعاً؟!

وأخيراً وليس آخراً «نصيحة للنواب والوزراء الجدد اياكم أن تنسوا القسم الذي نساه بعض زملائكم السابقين بعد دقيقة من تلاوته».

اصدقوا بأعمالكم

من يؤمن بالديموقراطية فعليه أن يقبل نتائجها، ولا ينزعج من فشله ونجاح الآخرين مادام ينادي بها ويؤيدها ويعلم كما يعلم غيره بأن من الاستحالة ان يحالف النجاح الجميع، فكل منكم واجتهاده.

أما أن ينتقد أو يعادي غيره بعد سقوطه فهذه هي الانانية بعينها.

وكذلك التصويت على الرئاسة فليس من المنطق أن تهاجم من يصوت ضد رغبتك لتعاديه وتقلل من شأنه أمام الملأ، كما لو كان عدوا لدوداً لمجتمعك، كما حصل بالمجلس السابق، مادام التصويت حراً، فمثل اختيارك لشخص اختيار غيرك لآخر.

مع رجاء تثبيت العقل وقبول النتائج بروح رياضية، فعلى النواب تهنئة من يفوز بكرسي الرئاسة مع مد اياديهم له لتحملكم المسؤولية جميعاً أمام وطنكم وشعبكم.

ابعدوا الشكوك عنكم لتحل محلها الثقة وحرية الرأي بالتصويت بلا باركود ولا قسم، ليشعر المواطن بأن قدوته في نوابه يتعاملون بحسن النية وليس بسوئها، وفق الله من أصدق القول بالفعل بوطنه وشعبه ونفعهما ولا وفق من يعمل عكس ذلك.

تحـايـل

لا يخرج المسلم من بيته للعمل أو للتسوق أو للنزهة الا بعد أن يقول «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله»، ويضيف «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أزل أو أُزل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يجهل علي». ليحمي نفسه من أي سوء، ولا يعلم ما سيواجهه عند غيابه عن منزله، إلا أن البعض منا يتعرض لحوادث واعتداءات غير متوقعة بلا ذنب ولا سبب من اشخاص خارجة عن السيطرة تعمداً، لتكون النتيجة بعد القبض على الجاني بأنه مريض نفسياً بهذه البطاقة التي يحملها من مستشفى الطب النفسي، لتنقذه من العقاب، ولهذه البطاقة أهمية كبيرة ممن لا يخافون الله، الذين يحصلون عليها بطريقة أو بأخرى ليزداد عدد المرضى النفسيين، وهم أعقل مني ومنك أخي القارئ، ولكنها الواسطة التي دمرت الكويت ودمرت ضعفاء النفوس، وهذا الأمر بإذن الله تعالى سيتوقف بعد أن سمعت بأن سمو الرئيس طلب إعادة الكشف على ملفات المرضى للتأكد من المرضى الفعليين من النصابين وغيرها من السلبيات الكثيرة التي ستختفي إن شاء الله، لينصلح الحال بفتح صفحة جديدة بجهود رئيس الحكومة ووزراء بتنفيذ أوامر وتعليمات سيدي سمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله تعالى.

النواب

النواب: هل هم من الأصحاب

أم من الاحباب

أم من طارقي الأبواب؟

النواب: هل هم ممن ينادون بالإصلاح

وبيدهم اليمنى السلاح

لجني الكثير من الأرباح؟

النواب: هل هم من الاسباع

ام ممن أطباعهم الخداع

ام من محبي لي الذراع؟

النواب: هل هم من مروجي الكلام

ام ممن يطلقون السهام

بأول الفجر وآخر الظلام؟

النواب: هل من ميزتهم الاحسان

ام ممن يطعن فلانا بعلان

ام من يرتوي ويظل عطشان؟

النواب: هل هم من محبي الديار

ام ممن يقودهم الأشرار

ليقطع أجسامنا بالمنشار؟

