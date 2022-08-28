عودة الوعي!

الاخيرة

ما حدث في الكويت خلال العقود الماضية أقرب للمعجزة أي كيف لأمة تتقدم على جيرانها بما يقارب نصف القرن أن تركن باختيارها للسكون والنوم والدعة حتى يصلوا لها ثم يتعدونها في جميع المجالات بما يزيد على نصف القرن؟! أحد أسباب الفاجعة والتخلف هو أن بعض البطانات تعاملت مع الكويت على أنها «بلد مؤقت» ومحطة لملء الجيوب لذا لم تكن تهتم على الإطلاق بتشجيع تطوير التعليم والخدمات والشفافية والتنمية والمستقبل المشرق للبلد، فعقولهم وأفئدتهم وأيديهم تغرف من الأموال العامة وتحبط المشاريع الخاصة حتى أوقفوا حال البلد وأفسدوا الصغير والكبير وأوصلوا الفساد لقدس الأقداس، أي للمرافق التي يُفترض بها محاربة الفساد أي للقضاء والداخلية وحتى لرجال الدين!

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ومن أهم الوسائل التي انتهجتها تلك البطانات الفاسدة المدمرة للوصول لغاياتها هي صرف أنظار المسؤولين عن النهضة الشاملة المتسارعة في دول الخليج، وتعلمها الدروس من بعضها البعض كي نواكبها ونستفيد منها، حتى تحولت دول الخليج إلى لآلئ تبرق وجنات تسرق الأنظار وإشعاعات حضارية ليست على مستوى دول الشرق الأوسط فقط بل على مستوى العالم أجمع، وأصبحوا أقرب لمفهوم «الدولة القدوة» وتحققت لديهم متطلبات حقوق الإنسان بأجل معانيها، وسبقوا بمراحل عواصم الحاضرة العربية وأصبح الرحيل لعواصم الأطراف أحلاما لسكان عواصم القلب العربي.

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وكانت تلك البطانات النافذة والمؤثرة تسخر من إنجازات الأشقاء التي أبهرت العالم وتدعي أنها فقاعات ستنفجر اليوم قبل الغد، وخاب فألهم وفشل ظنهم وبقيت مسيرة الأشقاء مستمرة منذ عقود قارب بعضها على نصف القرن وبعضها الآخر 3 عقود وبعضها جدد نهضته ومسيرته قبل سنوات قليلة فأبدع وأنجز وأبهر...

لقد فاتنا بفعل فاعل عدم ضم قاطرة الكويت للقطار الخليجي المسرع الخطى للأمام متناسين أن الأمم تتعلم من بعضها البعض لذا تنهض دول المحيط الجغرافي بشكل جماعي كما حدث مع دول غرب أوروبا ودول شرق آسيا.

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آخر محطة:

انتشرت ذات مرة مقولة كاذبة تدعي أن في مطار الدوحة لوحة مكتوبا عليها «الكويت أمس، دبي اليوم، قطر غداً» واللوحة لم توجد قط وبها من الأخطاء ما بها، فالكويت ليست أمس بل قبل نصف قرن ثم توقفت بعدها، ودبي والإمارات ليست اليوم بل نهضتها مستمرة دون توقف منذ 4 عقود، وقطر ليست غداً فنهضتها بدأت ومستمرة بأقصى سرعة منذ 3 عقود، لذا فكلتاهما هما أمس واليوم والغد ويبقى الأمل بالكويت والنهضة المباركة التي بدأت بعد عقود من... غياب الوعي!

