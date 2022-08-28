بمعايير الطبيعة.. ميليسا رؤوف أول ملكة جمال «بلا مكياج»

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سجلت ميليسا رؤوف المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال إنكلترا، سابقة فريدة اذ اصبحت أول متسابقة وملكة جمال على الإطلاق تتنافس دون وضع أي مساحيق تجميل في تاريخ المسابقة الممتد لما يقرب من قرن من الزمان.

وتقدمت ميليسا (20 عاما) وهي طالبة جامعية من جنوب لندن، إلى الأمام في نصف نهائي المسابقة وستنافس في النهائيات في أكتوبر المقبل على التاج. وقالت في مقابلة مع صحيفة «إندبندنت» البريطانية «هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنني أشعر أن العديد من الفتيات من مختلف الأعمار يضعن المكياج لأنهن يشعرن بالضغط للقيام بذلك». وأضافت «إذا كان المرء سعيداً ببشرته، فلا يجب أن نُجبر على تغطية وجهنا بالمكياج. عيوبنا تجعلنا ما نحن عليه وهذا ما يجعل كل فرد فريداً».

