بليندا لويس: الكويت والمملكة المتحدة تاريخ عميق

أول النهار

قالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس إن الكويت والمملكة المتحدة يجمعهما تاريخ عميق وطويل، والعلاقة التي تجمع قواتنا العسكرية في مجال الدفاع هي أساس هذا التاريخ المشترك. إن زيارة سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون للكويت هي جزء من التدريبات البحرية العديدة التي تتم بين البحرية الملكية وقيادة قوة الواجب المشتركة الكويتية 152.

وأوضحت ان زيارة سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون ميناء الشويخ بالكويت في 24 أغسطس الحالي لمدة يومين جاءت كجزء من التعاون البريطاني الكويتي في مجال الدفاع.

من جانبها، قالت قائد سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون، رائد بحري جيما بريتون: «إنه لشرف عظيم لي أن أحضر إلى الكويت كجزء من سلسلة التدريبات الناجحة للغاية مع قيادة قوة الواجب المشتركة الكويتية 152، ولقد كان من دواعي سروري البالغ أن أستضيف ضباطا من القوات الكويتية لتبادل الخبرات والتدريب ومقابلة العديد من المسؤولين الكويتيين خلال اجتماعاتنا التي عقدناها في فترة إقامتنا القصيرة.

واوضحت انها استقبلت ضباط القوات البحرية الكويتية على متن السفينة لإجراء تدريبات مشتركة والاطلاع على طريقة عمل وحدة الغوص البحرية الملكية البريطانية. كما عقدت اجتماعا مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الشيخ الفريق خالد الصباح، وذلك برفقة السفيرة البريطانية بليندا لويس، كما اجتمعت أيضا مع مسؤولين كويتيين آخرين لمناقشة التعاون المشترك في مجال الدفاع والفرص القادمة للتدريبات البريطانية الكويتية.

