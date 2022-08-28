القوة البحرية سلّمت نظيرتها البحرينية «قيادة الواجب»

أول النهار

سلمت القوة البحرية الكويتية سلاح البحرية الملكي البحريني مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) خلال حفل مراسم تسلم وتسليم قيادة القوة أقيم في مقر مركز الإسناد البحري الأميركي بالعاصمة البحرينية المنامة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي: إن قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر رعى الحفل بحضور رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين الفريق الركن ذياب النعيمي وآمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع العلاطي وعدد من كبار القادة العسكريين ممثلي أعضاء قوة الواجب.

وألقى الأدميرال كوبر كلمة شكر فيها قائد قوة الواجب العميد الركن بحري سيف الهملان من القوة البحرية الكويتية والفريق العامل معه على جهوده المبذولة خلال فترة تسلمه مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة متمنيا له التوفيق والنجاح.

يذكر أن الكويت ممثلة بالقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل تسلمت مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة ثماني مرات وكان أول تسلم لمسؤولية قيادتها عام 2010.

