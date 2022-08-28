.. «حوسة»!

الأولى

مع فتح باب الترشح رسميا غدا أو بعد غد، تتغير الأجواء الانتخابية في كل لحظة حيث يتضح شيئا فشيئا تأثير التصويت بالبطاقة المدنية على حظوظ الطامحين، ففيما ثبتت بعض التيارات على أسماء مرشحيها والدوائر التي سينافسون فيها مثل الحركة الإسلامية الدستورية حدس فان تيارات أخرى أضافت أسماء الى مرشحيها التي اعلنت عنهم سابقا.

التآلف الاسلامي الوطني أضاف مبارك النجادة ليكون مرشحا له في الدائرة الرابعة، بالإضافة الى أحمد لاري في الدائرة الأولى وخليل أبل في الثالثة وهاني شمس في الخامسة.

و أعلنت حركة العمل الشعبي حشد عن ثلاثة مرشحين فقط اذ سيمثلها في الدائرة الأولى باسل البحراني، وفي الرابعة متعب الرثعان وفي الخامسة محمد الدوسري.

أما التجمع السلفي فسيمثله في الدائرة الثانية فهد المسعود، وفي الثالثة حمد العبيد، بينما سيدعم عيسى الكندري في الأولى ومبارك الطشة في الرابعة.

اما الحركة الدستورية الإسلامية حدس فتعتبر التيار السياسي الوحيد الذي سيمثله مرشحون في الدوائر الخمس، ففي الدائرة الاولى سيمثله أسامة الشاهين، وفي الثانية حمد المطر، وفي الثالثة عبدالعزيز الصقعبي، وفي الرابعة معاذ الدويلة، وفي الخامسة سعد الهاجري.

وعلى غرار ما حدث لبعض القبائل في الانتخابات السابقة والتي لم يلتزم ابناؤها بمخرجات الانتخابات الفرعية أو التشاورية، فإن بعض التيارات السياسية سينالها من هذا الجانب نصيبا، إذ انها ستتأثر بنيران صديقة قد تتضرر منها كثيرا، حيث إن عددا من المنشقين أو الذين خرجوا من عباءتها اعلنوا ترشحهم، وقد تتبعهم القواعد التابعة لهم والتي ربما لن تلتزم بقرار التيار، اذ ان التآلف الإسلامي الوطني سيكون في مواجهة شرسة مع النائب السابق عدنان عبدالصمد اذا ما أعلن ترشحه سواء كان في الدائرة الأولى أو الخامسة، بينما سيواجه مرشح التجمع الإسلامي السلفي في الدائرة الثانية فهد المسعود زميله السابق في التجمع النائب الأسبق عبدالرحمن الجيران.

اما حدس فستدخل في معركة في الدائرة الرابعة بين مرشحها معاذ الدويلة وعضوها السابق النائب الأسبق عبدالله فهاد، أما في الدائرة الخامسة فسيدخل كذلك مرشحها سعد حوفان في منافسة مع المرشح سعود الصواغ الذي فضل ان يترشح مستقلا ومعتمدا على أصوات قبيلته العوازم مع وجود قاعدة حدسية مقربة منه ورثها من والده فلاح الصواغ.