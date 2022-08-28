القدوة الخالد.. حزم وحسم

الأولى

يبدو أن نهجاً جديداً بدأ يسري بالفعل في شرايين الحكومة، وأن أسلوباً مغايراً اتخذ طريقه إلى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، هو أسلوب العمل الميداني الفاعل، وعدم الاعتماد على المراقبة المكتبية أو التوجيهات النظرية، التي لم تثبت جدواها خلال العقود الماضية، بل أدت إلى التراجع والنكوص على الأعقاب.

ولعل أبرز شاهد على نهج الحكومة الجديد، واعتمادها على العمل الجاد، وعلى اجتثاث الأمراض من جذورها، بدلاً من اللجوء إلى المسكنات والعقاقير المهدئة هو ما اختطه لنفسه وسار عليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الصباح الذي أخذ على عاتقه ألا يدع مشكلة دون أن يحيط بها ويحاصرها ويقضي عليها قضاء مبرماً من دون أن ينتظر حتى تتفاقم أو تستعصي على العلاج والدواء.

ومع أن الرجل حازم حاسم قوي، فإن حزمه وحسمه وقوته تقابلها إنسانية طاغية، ومدارسة محسوبة لكل أمر من الأمور المتعلقة بقطاعات الداخلية المختلفة وإداراتها المتعددة.

ففي مجال الأمن العام يلحظ القاصي والداني أن الدوريات في كل مكان، وأن فرق التفتيش لا تتوقف عن العمل لضبط الخارجين على القانون أو مثيري الفوضى والارتباك، وكل ذلك يتم بأسلوب هادئ رصين لا يعطل مصالح الناس ولا يبث في نفوسهم الرعب، أو يثير بينهم الفزع والخوف وعدم الأمان.

وعن جهود وزارة الداخلية ودور رجالها في مكافحة المخدرات ومواجهة مروجيها، ومصادرة مضبوطاتها لا تسل ففي كل منفذ عيون يقظة، وسواعد قوية تقطع دابر الذين يبثون السموم ويهدفون إلى الفتك بشباب الوطن والقضاء على حاضره ومستقبله، وما «الضبطيات» المتعددة التي تتم يومياً إلا ترجمة لجهود الوزير الخالد ورجال الأمن الأوفياء، وقد كان بالفعل نموذجاً خلاقاً وقدوة حسنة عندما بدأ بنفسه وخضع للتفتيش قبل زيارته التفقدية لمنطقة السجون.

وفي اتجاه مواجهة الفساد الأخلاقي، والقضاء عليه يقوم رجال الداخلية بدك أوكار الرذيلة من أجل تنظيف البلد وتطهيره مما يدنس ثوبه الأبيض، ويسيء إلى شعبه الملتزم الوقور.

وإذا تركنا الصبغة الأمنية الخالصة التي يتفوق فيها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، واتجهنا صوب أروقة الوزارة نفسها أو نحو قطاعاتها المختلفة المنتشرة في أرجاء الوطن فسوف نجد تفهماً واضحاً لمطالب العاملين، وسعياً حثيثاً نحو إنصافهم وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، وليس ما حدث لمفتشي أمن المطار من إنصاف وتقدير عنا ببعيد، فقد قابلهم الوزير ميدانياً واستمع إليهم، ثم وضع حقوقهم موضع التنفيذ في وقت قصير، ومن دون أن يضع المشكلة ومقترحات حلها وإنهائها في المكاتب والأدراج.

إن الرجل آثر أن يقف على كل معلومة بنفسه، وفضَّل اللقاءات المباشرة على التقارير والمكاتبات، وراح ينتقل من مرفق إلى مرفق في حرص كامل على الإنجاز والعمل بعيداً كل البعد عن جو المكاتب، ودعة المكيفات.

ولم ينسَ الشيخ طلال الخالد في خضم ذلك كله أن ينظر إلى التركيبة السكانية نظرة الحصيف الأريب، فيبقي على من يقيم بصورة مشروعة ويقصي المخالفين الذين يضربون بالقانون عرض الحائط، ويكون لهم بالمرصاد، في حكمة بالغة، وحزم غير مشوب بالعنف أو القسوة، أو الاضطهاد.

تحية عبقة إلى الوزير الشيخ طلال الخالد، ودعاء إلى الله أن يزيده توفيقاً ونجاحاً ، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب.