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الاستعلام عن القيد الانتخابي.. إلكترونياً


أعلن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) عن قيام وزارة الداخلية بإطلاق خدمة جديدة وحصرية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)? وهي (خدمة الاستعلام عن القيد الانتخابي) تزامناً مع انتخابات مجلس الأمة 2022. وأوضح بيان صادر امس أن هذه الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين الكويتيين الاستعلام المباشر عن قيدهم الانتخابي لانتخابات مجلس الأمة القادمة? عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) ويمكن لمستخدمي التطبيق طلبها من قائمة (خدمات) الخاصة بوزارة الداخلية. ودعا المواطنين الراغبين في الاطلاع على رقم القيد الانتخابي الخاص بهم إلى تحميل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) من المتاجر الرقمية المختلفة للهواتف الذكية، مشيداً بدور وزارة الداخلية في تقديم مثل هذه الخدمة التي توفر الجهد والوقت للمواطنين


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