الفارس لـ«النهار»: فريق مختص لبلورة «استراتيجية الغذاء والماء»

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس أن استراتيجية الأمن الغذائي والمائي مازالت تحت الدراسة. وبين الفارس في تصريح خاص لـ النهار أنه سيتم تشكيل فريق فني متخصص لبلورتها بشكلها النهائي، مضيفاً أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سيكون لها دور محوري في تلك الاستراتيجية. وعما إذا كان هناك توجه لتوجيه استثمارات خارجية للاستثمار في الأمن الغذائي بعيداً عن مناطق التوتر الجيوسياسي، أجاب الوزير بالقول : هذا الموضوع تحت مظلة هيئة الاستثمار كونها الذراع الاستثمارية للدولة في الخارج. من جهة أخرى، صدر أمس قرار بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.