الكاظمي يحذر: إذا بدأ الرصاص في العراق فلن يتوقف لسنوات

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بغداد- الوكالات: حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، امس من احتمال انزلاق البلاد نحو اقتتال داخلي «لن يتوقف لسنوات» في ظل الأزمة السياسية المستفحلة، فيما اكد رئيس الجمهورية برهم صالح انه «يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة».

وفي كلمة نقلت على الهواء مباشرة خلال مؤتمر عقد في بغداد شارك فيه أيضا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من القادة السياسيين. قال رئيس الوزراء العراقي: «هذه الأزمة السياسية تهدد الإنجاز الأمني وتهدد استقرار الناس التي بدأت تشعر بالقلق والإحباط». محذرا من أن الصراعات السياسية يمكن أن تعرقل التقدم الاقتصادي الذي أحرزه العراق. وتابع الكاظمي «اللحظة التي إن حدث فيها صدام، فإن إطلاق الرصاص لن يتوقف وسيبقى لسنين»، مؤكدا مع ذلك أن العراقيين حريصون على بلادهم. ويأتي تصريح الكاظمي في وقت تتفاقم الأزمة السياسية في العراق المستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي.

من جهته، أكد الرئيس العراقي أن «التعثر السياسي» الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات «أمر غير مقبول» ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله إن «العراق يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة.. يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف».

بدوره دعا رئيس مجلس النواب القوى السياسية إلى الجلوس لطاولة حوار للوصول إلى حلول للأزمة السياسية محذراً من أن وضع البلد «لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة». وقال الحلبوسي: «ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عما كنا عليه.. يجب الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة». أما زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم فقال: إن الإطار التنسيقي «لايزال يؤمن بأهمية وجود» التيار الصدري في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة. وأضاف ان «الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية».