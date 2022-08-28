3 حضانات في كل قطعة سكنية.. و5000 دينار تأميناً

الأولى

حظر قرار وزاري الترخيص لأكثر من 3 حضانات خاصة في القطعة السكنية الواحدة، مشترطا أن يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تكون القسيمة في موقع خدمي، مع توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار، وأن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر، اضافة الى الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة.

والزم القرار الذي اصدره وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان كل طالب ترخيص لدور الحضانة الخاصة بإيداع خمسة آلاف دينار تأمينا ماليا بخزانة الوزارة لكامل مدة سريان الترخيص. واشترط ان يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأي جهة حكومية أو أهلية.