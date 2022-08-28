«الائتمان»: الباب مفتوح لاستقبال المواطنين

وطن النهار

أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي استئناف نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف استقبال المواطنين اعتبارًا من اليوم الأحد وفق مواعيد مسبقة من خلال منصة «متى» وذلك في مبنى البنك الرئيس في جنوب السرة خلال الفترة من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا. واضافت الخشتي في تصريح صحافي أن عملية استقبال المواطنين تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر باتباع سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع المواطنين لحل أي عقبات أو مشاكل قد تواجه المواطنين والمراجعين في إنجاز معاملاتهم، موضحه أن عملية استقبال المراجعين في البنك تعود لما قد كان معمولاً بها قبل جائحة كورونا في كل يوم أحد من كل أسبوع.

وذكرت أن « الائتمان » يحرص دائمًا من خلال إدارته التنفيذية على استكمال كل الإجراءات لمساعدة المواطنين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن والتي من شأنها تعزيز الحوكمة المؤسسية وأداء الأعمال بمهنية وشفافية والتي ستنعكس إيجاباً في الحفاظ على المال العام، مشيرة الى أن 99% من خدمات البنك متاحة إلكترونيًا (Online) من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق سهل ولا تتطلب حضوراً شخصي اًمن المواطنين و متاحة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.

