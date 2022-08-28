مستشفى مبارك: لا صحة لتقديم الخدمات الطبية المنزلية مقابل أجر

وطن النهار

أعلنت إدارة مستشفى مبارك الكبير انها ملتزمة بتوفير احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مرافقها بعد اجراءات الفحص والتشخيص وفق ما يقرره الاطباء المختصون ووفقا لبروتوكولات وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة المرضى.

وقالت ادارة المستشفى في بيان صحافي انه تجنبا لأي مخاطر صحية تتعلق بنوع الدواء ومحتوياته ومعايير جودته يمنع استخدام أي أدوية داخل المستشفى أو مستحضرات قد يكون حصل عليها المراجع من خارج مرافق الوزارة. وأفادت أن للمريض الحق في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية وفق الأصول الطبية وهي تنفي قطعيا ما تم تداوله من ادعاء أحد المراجعين في شأن طلب تقديم خدمة اعطاء الدواء له في منزله بمقابل مادي مؤكدة عدم صحة هذا الإدعاء جملة وتفصيلا.

وأشارت الى ان الوزارة وبعد التحقيق في الواقعة أشادت بتعامل الكادر الطبي السليم مع المراجع وفق الأطر التنظيمية والفنية التي تكفل صحته وسلامته مبينة ضرورة اتباع الطرق المنظمة لتقديم الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات عبر خط الواتساب المباشر للمستشفى (94479062) أو التوجه مباشرة لإدارة المستشفى أو عبر قطاع خدمة المواطن في وزارة الصحة.

