بالانوتسا: الكويت مساندة دائمة للحق.. شكراً لحبكم وتضامنكم

وطن النهار

قال السفير الاوكراني اولكسندر بالانوتسا، أن «أبناء الجالية في الكويت، بمشاركة سفراء الدول الصديقة، والاصدقاء الكويتيين، أحيوا ذكرى استقلال اوكرانيا الـ 31».

واضاف: «منذ العام 1991، عندما استعادت اوكرانيا استقلالها من الاتحاد السوفياتي، الا انه وبعد طول هذه السنين، عدنا للقتال مجددا من أجل تحرير ارضنا».

وتابع: «لقاؤنا في السفارة مع أبناء الجالية هو لتقديم الشكر لدولة الكويت على ادانتها الغزو الروسي لبلادنا، إضافة إلى شكرها عن دعمها لنا خلال فترة جائحة كورونا، كما أن الشكر الكبير، هو لوسائل الإعلام الكويتية التي كانت على الدوام مساندة للحق الاوكراني، ووظيفتي كسفير، أن أعرب عن شكري لجميع من أتى اليوم للتعبير عن تضامنهم وحبهم لاوكرانيا».

بدوره، قال القائم باعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولستنايدر: «أتيت اليوم لإظهار الدعم الأميركي الكامل لاوكرانيا»، مستشهدا بمقولة الرئيس جو بايدن بأن «الولايات المتحدة ملتزمة دعم اوكرانيا في مواجهة هذا العدوان الروسي غير المبرر، ولتذكير الجميع بأن روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن جميع التحديات التي نواجهها في قلب اوروبا في الوقت الحالي».

بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، «أن ما يهم اوروبا حاليا هو ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا ما عبر عنه رئيس وزراء بوريس جونسون خلال زيارته قبل يومين لكييف، معبرا أن هذا هو الثمن الذي يجب أن ندفعه كون الاوكرانيين يدفعون دمائهم». وتابعت: «علينا كذلك الا نتراجع عن موقفنا في دعم اوكرانيا لأن الحرب تصبح صعبة يوما بعد يوم، وعلينا الا نتوقف عن دعم الشعب الاوكراني».

ونبهت لويس من انه «في حال تخلينا عن دعمنا لاوكرانيا، فإن الدور سيكون تاليا على مالدوفيا وجورجيا، وبوتين لن يتوقف».

واشادت الوزيرة البريطانية بالموقف الكويتي معتبرة ان «إدانة الكويت للحرب على اوكرانيا كانت واضحة جدا منذ بداية الازمة في مجلس الأمن، من خلال معارضتها لهذا الغزو الروسي، على غرار بريطانيا».

