الغانم: سرطان المثانة يصيب 450 ألف شخص سنوياً

وطن النهار

كشف رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم أن سرطان المثانة البولية يصيب بحسب الإحصاءات العالمية نحو 450 ألف شخص سنويا حول العالم، مشيرا إلى أن 90 في المئة من حالات الإصابة تحدث لأشخاص تجاوزوا عمر 55 عاما. جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم أكد فيه أن سرطان المثانة البولية نوع شائع من السرطانات قد يصيب الرجال والنساء على حد سواء، منوها إلى أن أهم أعراض هذا المرض: ألم خلال التبول، ألم في الظهر مع كثرة التبول، ودم في البول، مع ظهور لون أحمر فاتح أو غامق. وأضاف الغانم أن أهم أسباب هذا السرطان التدخين، فهو يتسبب في تراكم المواد الكيميائية الضارة في البول ما يؤدي إلى تلف بطانة المثانة البولية، ويزيد من فرص الإصابة بالسرطان، وكذلك التقدم في العمر، والتعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل الأشخاص الذين يعملون في صناعة الأصباغ والجلود، كذلك التهابات المثانة البولية المزمنة قد تزيد من الخطر، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بهذا السرطان.