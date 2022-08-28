الخالد: تطبيق الربط الآلي بين «الداخلية» و«الموانئ»

وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، يرافقه عدد من القيادات الأمنية بزيارة مفاجئة لميناء الشويخ.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الزيارة تأتي استمراراً لجولات الوزير على جميع قطاعات الوزارة، لمتابعة سير العمل والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول لها.

واستهل الخالد زيارته بتفقد مداخل ومخارج ميناء الشويخ واطلع على آلية العمل داخل جمرك ميناء الشويخ وإجراءات تفتيش الحاويات داخل الميناء.

وجه الوزير إلى العمل على تطبيق الربط الآلي بين وزارة الداخلية والجمارك والموانئ، وتعزيز الإجراءات الأمنية والجمركية في منافذ وموانئ الكويت، ومعالجة خروج الحاويات بالشكل الصحيح وعدم خروج أي حاوية إلا بعد تفتيشها من قبل الجهات المعنية للسيطرة على محاولات التهريب.

وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد ومدير عام مؤسسة الموانئ بالإنابة عيسى الملا.

وفي نهاية الجولة ثمن وزير الداخلية جهود رجال أمن المنافذ وموظفي الإدارة العامة للجمارك على ما يقومون به من جهد كبير في حماية الوطن من كل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب وطالبهم بالمزيد من الحرص واليقظة الدائمة لحماية البلاد من دخول أي ممنوعات أو مواد مخدرة.

