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وطن النهار

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«الداخلية»: ضبط 127 شخصاً من دون إثبات و26 مطلوباً


واصل قطاع الأمن العام، التابع لوزارة الداخلية حملاته الأمنية الموسعة، بمختلف المحافظات، بغية فرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان. وذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية أسفرت عن 127 شخصاً من دون إثبات، و26 متغيباً، فضلاً عن ضبط أحد المطلوبين جنائياً للحبس 4 سنوات. كما تم ضبط 19 شخصاً منتهية صلاحية إقاماتهم، وخمسة أشخاص بتهمة حيازة المخدرات، وخمس مركبات مطلوبة، إلى جانب 6 مخالفين لقانون الإقامة، ومطلوب بتهمة التزوير، وآخر بحيازة خمور، حيث تم حجز المضبوطين تمهيداً لإحالتهم إلـى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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