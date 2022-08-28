السيطرة على حريق شقة

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء العام من اخماد حريق اندلع في شقة بالدور الخامس في عمارة بمنطقة الفروانية دون وقوع إصابات تذكر.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في شقة بالدور الخامس في عمارة بمنطقة الفروانية دون وقوع إصابات تذكر وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

واوضحت الادارة أن ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية وجليب الشيوخ وباشرت الفرق بعملية اخلاء السكان احترازيا ومكافحة الحريق الى أن تم اخماده من دون وقوع أي إصابات.

