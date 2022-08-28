«جمعية البيئة»: شواطئنا بلا منقذين ولا لوحات إرشادية

وطن النهار

قام فريق من برنامج سفاري الشواطئ التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة بعمل جولة استقصائية بالشواطئ والسواحل للوقوف على استعداد الشواطئ لاستقبال الزوار وتقييم حالة الساحل والتزام روادها بالتعليمات والإرشادات. وبهذا الخصوص، لفت نواف المويل عضو الفريق الاستقصائي لبرنامج سفاري الشواطئ بالجمعية إلى أبرز الرصودات والملاحظات التي تم توثيقها خلال الجولة، معلنا أن الفريق لفت انتباهه أن العديد من اللوحات الإرشادية قديمة جدا ولم تطلها يد التغيير أو التحديث والتطوير، موضحا: «على الرغم من تنظيف الشواطئ يوميا من قبل البلدية ووجود الكثير من حاويات القمامة الموزعة بشكل متساوي المسافة الا أن النفايات المتخفية بين الرمال والمرمية على الشواطئ بأشكالها المختلفة تثير الحيرة حول ثقافة الرواد والتزامهم بالقوانين المكتوبة بشكل واضح وأحيانا بلغات عدة»، مضيفاً: «مسؤولية وضع اللوحات الارشادية لكل شاطئ موزعة على كل من البلدية، المشروعات السياحية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة». وأضاف المويل «بحث فريق الاستقصاء محتويات اللوحات ليجد فيها ما لا يناسب الثقافة العامة للجمهور، فبعض العبارات غير مناسبة اليوم. كما بعض اللوحات تحمل مخالفات متعارضة مع تطور التشريعات البيئية والغرامات المالية التي فرضها قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 بعقوبة رمي النفايات أيا كان نوعها إلا في الأماكن المخصصة لها بمبلغ لا تقل فيه عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار»، منوها إلى: «اللوحة التي نجدها في شاطئ الشويخ والتي تحير مرتادي الشاطئ بعنوان «لا ينصح بالسباحة في هذه المنطقة»، قد تفسر الرائحة التي تنتشر في المنطقة سبب خلو هذا الشاطئ من الرواد في أجمل أيام الصيف، أو أنها كانت كفيلة بتوعية الجمهور بما وراءها». والجدير بالذكر أن جميع شواطئ الكويت خالية من المنقذين، ولم يتوافر أيضا أي لوحة إرشادية على عدم وجود منقذ قد تكون مفيدة أحيانا.