الفارس: استراتيجية الأمن الغذائي تحت الدراسة

مال وأعمال

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس ان استراتيجية الأمن الغذائي والمائي ما زالت تحت الدراسة.

وبين الفارس في تصريح خاص لـ«النهار» انه سيتم تشكيل فريق فني متخصص لوضعها بشكلها النهائي، مضيفاً ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سيكون لها دور محوري في تلك الاستراتيجية.

وعما اذا كان هناك توجه لتوجيه استثمارات خارجية للاستثمار في الأمن الغذائي بعيداً عن مناطق التوتر الجيوسياسي، اجاب الوزير بالقول: هذا الموضوع تحت مظلة هيئة الاستثمار كونها الذراع الاستثمارية للدولة في الخارج.

يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق على قرار بانشاء لجنة عليا تهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي برئاسة الوزير الفارس وعضوية ممثلين من: الادارة العامة للدفاع المدني، ووزارات الخارجية، والمالية، والتجارة والصناعة، والكهرباء والماء، والشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للاستثمار، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الوزراء. على ان يكون للجنة يضم كفاءات من داخل وخارج البلاد لاعداد وتوجيه الأنشطة الفنية والتوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي، وتعمل اللجنة على وضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس ادائها.

