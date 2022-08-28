وزارة التجارة تضيف 4 أنشطة جديدة

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون المجتمعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان قراراً يقضي باضافة 4 انشطة تجارية جديدة، وضمت القائمة استيراد الصلبوخ والبيع بالجملة لأنظمة الأمن والسلامة وتمديد انابيب الغاز البترولي المسال وبيع وشراء النفط غير الكويتي ومشتقاته خارج الكويت.

ونص القرار على اضافة الأنشطة التجارية الجديدة ضمن الجدول المعمول به في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 821 لسنة 2022.

كما اصدر الوزير الشريعان قراراً بتعديل القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2022 والخاص بتشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات، على ان يكون رئيس اللجنة وكيل وزارة التجارة او من ينوب عنه وبعضوية كل من: علي عويد رخيص وطلال المزيني من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وممثل عن القطاع القانوني وممثل عن ادارة الشركات المساهمة ووليد العلي امين السر.

كما اصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة التحقيق الخاصة بمراقبي الحسابات برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية كل من: ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وممثل عن قطاع الشؤون القانونية وممثل عن ادارة الشركات المساهمة.

