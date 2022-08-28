2023.. انطلاقة التصحيح الكبير بالهيكل الإداري العام

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، عن استنفار حكومي لكبح ملاحظات ديوان المحاسبة، مع توجيهات مشددة بسرعة سد الثغرات في كل قطاعات الدولة بلا استثناء، والتعاون التام مع الجهات الرقابية لتلافي الأخطاء المالية والإدارية.

واوضحت أن مراجعة تتم لجميع القرارات التي تتعلق بالمال العام، مع وضع ضوء على تلك التي تسبب اتخاذها في خسائر مباشرة أو غير مباشرة، ما حمل ميزانية الدولة اعباء اضافية كان يمكن توجيهها لقطاعات ذات جدوى.

وجددت المصادر تأكيدها على أن بداية عام 2023 سيكون انطلاقة التصحيح الكبير المرتقب في الهيكل الاداري، موضحة أن الهدف تسكين الكفاءات القيادية وتقليص حجم القطاع العام لحدود مقبولة.

وتمحورت ملاحظات ديوان المحاسبة في الفترات الماضية حول، صرف مبالغ من دون وجه حق تتمثل في رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت، وتضخم أرصدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، وتأخر تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية وتدني نسب إنجازها ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة، وبما أثر بالسلب على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة، واستمرار تضخم حسابات العهد المالية، استمرار عدم قيام الجهات الحكومية بتوفير نظام ربط آلي متكامل مع المكاتب التابعة لها بالخارج لاغراض المتابعة والتدقيق احكاما للرقابة على مصروفات تلك المكاتب، الامر الذي يؤدي إلى إرباك الأعمال المالية والمحاسبية وعدم انتظامها.

وأبرز الديوان كذلك في تقاريره تراخي بعض الجهات الحكومية في فرض الغرامات الواجبة بسبب عدم التزام بعض الموردين والمقاولين بالشروط التعاقدية، ظهور تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية الظاهرة بالحساب الختامي وعدم مطابقتها مع الأرصدة الظاهرة بالحسابات الختامية، وعدم تفعيل كل مهام مكتب التفتيش والتدقيق.

