loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي ذاهب للركود


قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ان الاقتصاد العالمي ربما يكون عالقاً في مستنقع ركود تضخمي لبعض الوقت ما لم تستطع الاقتصادات الكبرى زيادة الانتاج بصورة هائلة. وأوضح مالباس خلال مقابلة مع برنامج «مراقبة» بتلفزيون «بلومبرغ» في الفترة التي سبقت خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في «جاكسون هول» بولاية وايومنغ: «يصعب التخلص من الركود التضخمي». احتياطات صندوق النقد توشك على النفاد استهلكت الدول الأكثر هشاشة من الناحية المالية حول العالم احتياطيات صندوق النقد الدولي الاضافية التي تلقتها السنة الماضية، ما اثار دعوات لعملية ضخ جديدة لمساعدتها على مواجهة اسعار الفائدة العالية وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة