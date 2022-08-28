البنك الدولي: الاقتصاد العالمي ذاهب للركود

مال وأعمال

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ان الاقتصاد العالمي ربما يكون عالقاً في مستنقع ركود تضخمي لبعض الوقت ما لم تستطع الاقتصادات الكبرى زيادة الانتاج بصورة هائلة. وأوضح مالباس خلال مقابلة مع برنامج «مراقبة» بتلفزيون «بلومبرغ» في الفترة التي سبقت خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في «جاكسون هول» بولاية وايومنغ: «يصعب التخلص من الركود التضخمي». احتياطات صندوق النقد توشك على النفاد استهلكت الدول الأكثر هشاشة من الناحية المالية حول العالم احتياطيات صندوق النقد الدولي الاضافية التي تلقتها السنة الماضية، ما اثار دعوات لعملية ضخ جديدة لمساعدتها على مواجهة اسعار الفائدة العالية وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.