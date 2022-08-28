«KIB»: الخدمات المصرفية للأفراد تحقق سلسلة من الإنجازات البارزة

مال وأعمال

تستمر إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي (KIB) الارتقاء بأدائها في المجال الرقمي وتحقيق العديد من الإنجازات البارزة، والتي جاءت ضمن جهودها المتواصلة في تبني أحدث النظم المتبعة عالمياً في تقديم الخدمات والمنتجات، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والرقمية لأعمال البنك، لتضيف إلى سجل البنك من نجاحات ترسخ مكانته ضمن القطاع المالي والمصرفي، كمؤسسة مصرفية تقدم مختلف الخدمات الرقمية المبتكرة والمتكاملة.

وفي معرض حديثه عن إنجازات البنك في هذا الإطار، والتي حققها خلال النصف الأول من العام 2022، أكد المدير التنفيذي في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، في KIB نواف الخريّف على التزام الإدارة المتواصل بتطوير باقة خدمات البنك المصرفية بما يتماشى مع متطلبات العصر ومع نمط حياة العملاء المتقدم وبما يلبي احتياجاتهم المتغيرة باستمرار في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، مكثفةً جهودها للعمل على إثراء تجربتهم بما يلاقي تطلعات كل شريحة على حدة، وذلك بعد إجراء بحوث دورية لدراسة تحولات السوق والتركيز بشكل خاص على فهم متطلبات العملاء.

وأشار الخريّف إلى معاملات البنك التي أجريت رقمياً، حيث تضاعفت عمليات فتح الحساب وعمليات فتح الودائع الاستثمارية عبر تطبيق «KIB موبايل» خلال النصف الأول من 2022، مقارنةً بالنصف الأول لعام 2021، لافتاً إلى حملة فتح الودائع الكترونياً التي كان قد أطلقها البنك لتعزيز الممارسات الرقمية وتشجيع العملاء على استخدام قنوات البنك الالكترونية في إجراء المعاملات المصرفية.

وفي سعيه المستمر نحو الوصول لأكبر عدد من العملاء من كل الشرائح، ضمن خططه للتوسع والانتشار وتلبية احتياجاتهم بما يسهل عليهم إجراء معاملاتهم المصرفية رقمياً، قام KIB بتدشين 125 جهاز سحب آلي (ATM) حتى الآن في معظم مناطق الكويت، حيث نوه الخريّف إلى تسجيل رقم غير مسبوق لعدد عمليات السحب والإيداع من أجهزة السحب الآلي التابعة لـ KIB - منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي.

أما في إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل بينه وبين عملائه والتأكيد على خدمتهم على مدار 24 ساعة، كشف الخريّف عن استقبال مركز الاتصال لدى KIB أكثر من 250 ألف مكالمة خلال العام الجاري بمعدل 42 ألف مكالمة شهرياً، وذلك تأكيدا لما تتميز به هذه الخدمة من سهولة وسرعة وكفاءة في تلبية متطلبات العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى قنوات البنك الالكترونية، سواءً في تطبيق KIB موبايل، أو خدمة «Live Chat» و«KIB أون لاين»، على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، أو عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق «KIB موبايل» على الهواتف الذكية، أو التواصل عن طريق خدمة KIB عبر تطبيق «WhatsApp»،

كما بيّن الخريّف في هذا الصدد أن نسبة التفاعل على منصات KIB للتواصل الاجتماعي قد وصلت إلى أرقام أيضا غير مسبوقة وهي 114%، بما يعكس أداء البنك المتميز في تطوير قنواته الرقمية وإنشائه لمحتوى استثنائي وهادف يجذب المتابعين ويحقق لهم أقصى استفادة من معلوماته وخدماته.

يذكر أن من أبرز الإنجازات الرقمية للبنك خلال النصف الأول من العام 2022 كانت إطلاق خدمة إضافة العميل للنظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية، حتى تكون إحدى القنوات التي يستطيع العميل استخدامها بدلاً من زيارة الفرع، حيث قام KIB أخيرا بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (PACI) من أجل الاستفادة من قاعدة بيانتها وتطبيقها الرقمي: «هويتي»، في تيسير وتسريع عملية فتح الحساب «أونلاين» للعملاء الجدد في وقت أقل.

