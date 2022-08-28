المرزوق: «الوطني» يواصل الاستثمار بقوة في مستقبل الخدمات المصرفية

مال وأعمال

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق: «إن الوطني يواصل التركيز على مواصلة النمو ويعتمد في تحقيق ذلك على استراتيجية راسخة ترتكز إلى اعتماده على الأنشطة المصرفية الرئيسية وتنويع الإيرادات قطاعياً وجغرافياً والاستثمار بكثافة في التحول الرقمي لعملياتنا ومنتجاتنا الأمر الذي يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من الفرص».

وأضاف في مقابلة مع مجلة ميد العالمية أن توقعات الدخول في ركود اقتصادي عالمياً تمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد البيئة التشغيلية، بعد تحذير صندوق النقد الدولي أخيراً من خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في عام 2022 مقارنة بنمو 6.1% العام الماضي، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.

وأكد أنه وفي ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي وأغلب اقتصادات المنطقة على النفط، الذي يمثل 90% من إيرادات الحكومة الكويتية، يتسبب تراجع الأسعار في مزيد من التحديات أبرزها ضعف الوضع المالي للحكومة وزيادة عجز الموازنة والتهديد بتباطؤ وتيرة ترسية المشروعات، التي تمثل المحرك الأساسي لأنشطة الأعمال في الاقتصاد الكويتي، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو إقراض قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة بعدما ارتفعت لأعلى مستوى في 40 عاماً كما اقتربت في الكويت من أعلى مستوياتها التاريخية عند 4.5% قد يحد من الانفاق الاستهلاكي ويزيد الضغوط على أداء الخدمات المصرفية للأفراد بشكل مباشر والخدمات المصرفية للشركات بشكل غير مباشر.

وأوضح أن تذبذب أداء الأسواق المالية نتيجة حساسيتها الشديدة للمتغيرات الاقتصادية يشكل تحدياً إضافياً بما يفرضه ذلك التذبذب من تحديات ومخاطر على إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لدى بنوك المنطقة.

وقال المرزوق إنه وعلى الجانب الأخر فإن نفس الاضطرابات قد تحمل فرصاً يمكن للبنوك الأكثر استعداداً الاستفادة منها، حيث ساهمت التوترات الجيوسياسية وخاصة الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط، ما أسهم في تعزيز الوضع عام 2021، ما يتيح العديد من فرص النمو في مجال إقراض الشركات وقطاع الأعمال المالي للحكومة وشجع على زيادة الإنفاق الاستثماري، حيث تمت ترسية مشروعات بقيمة 1.5 مليار دينار في الكويت.

كذلك اتجهت البنوك المركزية إلى إطلاق دورة تشديد نقدي ورفع الفائدة للحد من تسارع وتيرة التضخم ما يتيح فرص لزيادة صافي إيرادات الفوائد لدى البنوك.

وأشار إلى أن البنوك التي تتمتع بعلامة تجارية قوية ورائدة تحوز ثقة العملاء، مثل الوطني تستفيد من توجه العملاء والمستثمرين إلى المؤسسات الرائدة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود في وقت الأزمات والاضطرابات وهو ما تأكد تاريخياً حيث دائماً ما يخرج الوطني من الأزمة تلو الأخرى أكثر قوة وقدرة على مواصلة النمو.

وحول أداء القطاع المصرفي الكويتي من حيث الربحية وجودة القروض مقارنة بما قبل الوباء أكد المرزوق أن البنوك الكويتية بإشراف وتوجيه من بنك الكويت المركزي طبقت سياسات متحفظة في إدارة المخاطر والاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية، ما أدى إلى تمتعها بمعدلات تفوق باقي بنوك المنطقة على مستوى كفاية رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول ليدخل القطاع المصرفي الجائحة أكثر استعداداً من غيره.

أما على صعيد الملاءة المالية، بلغ معدل كفاية رأس المال 19.2% بنهاية عام 2021 وهو الأعلى منذ تطبيق تعليمات بازل 3، متفوقاً بفارق كبير عن المتطلبات الدولية البالغة 10.5%.

وأوضح أن مؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي الكويتي بنهاية عام 2021 تعكس التدفق المنتظم والمتواصل للسيولة حيث بلغ معيار تغطية السيولة 183% لعام 2021، كما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 111%، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى المطلوب البالغ 100%.

