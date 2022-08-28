«المركز» ضمن 4 تصنيفات في «قادة السوق» بالقطاع المالي الكويتي من مجلة «يوروموني»

مال وأعمال

احتل المركز المالي الكويتي «المركز» ترتيباً متقدماً في أربع فئات ضمن قائمة «قادة السوق» في القطاع المالي والمصرفي في الكويت الصادرة عن مجلة يوروموني المتخصصة في الأسواق المالية والمصرفية الدولية. ويعزز الإنجاز الجديد مكانة «المركز» بصفته من رواد القطاع المالي، وأحد أفضل المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في الكويت من حيث التقدم والمسؤولية الاجتماعية.

وتم تصنيف «المركز» كاحدى المؤسسات الرائدة في فئتي «الحلول الرقمية» و«المسؤولية الاجتماعية للشركات» في قائمة يوروموني لقادة السوق، في حين تم اختياره من بين أبرز الفاعلين في فئة «التنوع والشمول». وتأتي هذه الإنجازات نتيجة لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبنّاها «المركز»، وجهوده الرامية لتعزيز فريق عمله، وثقافة الإنصاف والمساواة الشاملة والمتنوعة. وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز، هي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الأعمال مع مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.

وتعتمد تصنيفات يوروموني على مصادر متعددة للحصول على البيانات الكمية والنوعية، سواء من المؤسسات أو من البيانات المقدمة من العملاء الخارجيين لبناء صورة موضوعية عن قادة القطاع المالي. ويقوم فريق المحللين في المجلة باستخدام منهجية دقيقة لتقييم ووضع التصنيفات عبر الفئات والدول المختلفة، بما يعد مؤشراً عالمياً لقادة القطاع المالي والمصرفي لتقديم دليل نهائي للمؤسسات الرائدة. وتؤكد التصنيفات الجديدة على ريادة «المركز» كمؤسسة استثمارية ذات مكانة راسخة في قطاع الخدمات المالية في الكويت.

وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، صرح علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي «للمركز» قائلاً: «بفضل سجله الحافل والتميز المستمر لمنتجاته وخدماته، نجح «المركز» في ترسيخ مكانته في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية بالكويت. ولطالما كان فريق عمل الشركة حجر الأساس في هذا النجاح؛ من خلال كوادره المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإمكاناتهم الفنية الفريدة، والمعرفة المتعمقة في القطاع، والثقافة القائمة على الأبحاث.

