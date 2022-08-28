«NoufEXPO» تستعد لإطلاق «منتدى الحكومة الإلكترونية»

مال وأعمال

أعلنت شركة نوف إكسبو NoufEXPO بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في بيان صحافي مشترك، عن تنظيمهما «منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع»، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، برعاية وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات د. رنا الفارس.

واوضح البيان أن منتدى الحكومة الإلكترونية في نسخته التاسعة هذا العام، سيقام في قاعة البركة بفندق كراون بلازا، وذلك بعد أن عادت الحياة بشكلها الطبيعي والنجاح في تجاوز مخاطر وتداعيات جائحة كورونا.

ويهدف «منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع» الذي ينص شعاره على أن «الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة»، إلى أن يشكل نقطة انطلاق لنهضة تنموية شاملة بالكويت تشكل التكنولوجيا بشكل عام وبرامج الحكومة الإلكترونية على نحو خاص ركيزة هذه النهضة، وعلى نحو أدق، فإن المنتدى لهذا العام يهدف لأن تتحول جهود التحول الرقمي بالكويت إلى مسار نهضوي يرسم مستقبلا مشرقا للكويت ويتكامل مع رؤية الكويت 2035.

وتعليقاً على إقامة المنتدى تحت هذا الشعار المهم، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان، «يعكس شعار المنتدى لهذا العام توجها منطقيا لربط تطوير مبادرة الحكومة الإلكترونية الشاملة والمتكاملة مع خطط التنمية بالكويت، فكلا المشروعان الاستراتيجيان يتطلبان إعادة النظر بالإدارات الحكومة وأسلوب عملها من خلال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية على أسس جديدة، كما يتطلب تنفيذ المشروعين إعادة النظر بهيكلية الإدارات الحكومية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها، وهذا الطرح المتطور يهدف إلى تحقيق كلا المشروعين من خلال مبادرة شاملة يتزامن فيها تنفيذهما مع تحقيق الوفر في الموارد المالية والجهد البشري والوقت اللازم للتنفيذ».

تحقيق خطة التنمية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة نوف إكسبو NoufEXPOمجدي صبري: «يستكمل منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع» دوره التنموي للكويت من خلال طرح جديد للتزامن والربط بين خطط التنمية وتطوير برامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة، ونحن نؤمن بأن هذا التوجه يمثل المسار الصحيح لوضع الكويت على خطا النمو الحقيقي القائم على أسس تكنولوجية مستقبلية تضمن للدولة موقعها بين جيرانها وضمن مجموعة دول العالم المتطورة، كما تسهم في فتح آفاق اقتصاد المعلومات أمام الشباب الكويتي».

وأشار صبري إلى سعادته بالعودة إلى لقاء الجهات المشاركة والشركات الراعية والخبراء والمتخصصين بشكل مباشر بعد أن حالت جائحة كورونا دون ذلك، فاللقاءات المباشرة تتيح تفاعلا نفتقده في المؤتمرات الافتراضية رغم نجاح شركة نوف إكسبو في تنظيم المؤتمرات الافتراضية على مدى العامين الماضيين.

وبالإضافة إلى استضافته العديد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة بتطوير وتنفيذ خطط التنمية بالكويت، يستقطب المنتدى شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة في تطوير برامج الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.

كما يصاحب المنتدى معرضا فنيا يوفر للشركات الراعية فرصة لعرض منتجاتها وخدماتها وتجاربها وإمكاناتها الفنية من خلال أجنحة العرض الخاصة بها، حيث يمكنهم أيضا التحدث مباشرة مع الحضور وجمع بياناتهم وعرض أشرطة ?يديو وتقارير وكتيبات خاصة بشركاتهم. واختتم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة نوف إكسبو بيانهما بشكر العديد من شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية التي دأبت على المشاركة في دوراته السابقة مثل Microsoft وIBM وEMC وCISCO وSymantec وFortinet وFireEye وEY وSAP وHuawei وAruba وRed Canari وTechno-Management، وغيرها. وكذلك العديد من الشركات المحلية الكبرى مثل شركة الاتصالات الكويتية VIVA وصناعات الغانم والشركة الكويتية المتحدة لخدمات التصوير والكمبيوتر وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي «بيتك» وشركة زين وشركة الخدمات المصرفية الآلية KNET وشركة مركز سلطان وشركة التقدم التكنولوجي وغيرها.

وتتطلع NoufEXPO لمشاركة المزيد من المؤسسات المتخصصة في مجال تنفيذ خطط التنمية وبرامج الحكومة الإلكترونية وخاصة تلك التي كان لها تجارب ناجحة مشابهة خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعت NoufEXPO الشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة في المشاركة الاتصال مع اللجنة العلمية على الرقم 22469924 965+ أو على البريد الإلكتروني [email protected] للاطلاع على شروط وطريقة المشاركة والتسجيل في هذا الحدث التكنولوجي السنوي المهم، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل عن المنتدى يمكن زيارة موقعه الإلكتروني.www.noufexpo.com.kw/egov9

