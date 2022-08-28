مؤشر خطير.. 76.4 % من المتعطلين أعمارهم دون الـ 29 سنة

مال وأعمال

أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2022 تقريراً حول المتعطلين الكويتيين عن العمل وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية كما في 30/06/2022، وبلغ عددهم 8,318 متعطلاً مقارنة بـ 7,668 متعطلاً في 30/06/2021، وتقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين الكويتيين وفقاً لآخر أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبالغ عددهم 455.7 ألف كما في 30/06/2021 بنحو 1.8%، وهي نسبة البطالة السافرة.

وخصائص تلك البطالة السافرة عادية في بعضها واستثنائية في بعضها الآخر، وسوف نستعرضها بشكل موجز ثم نعرج على ملاحظات لنا على التقرير، لعل الإدارة المركزية للإحصاء تأخذ ببعضها.

ما هو عادي، هو حجم البطالة السافرة الذي يبدو متدنيا ما دام القطاع العام قادرا على التوظيف بغض النظر عن الحاجة له، وتتوزع نسبة البطالة وفق جنس توظيف المواطنين بنحو 41% لبطالة الذكور و59% لبطالة الإناث، وما هو عادي هو انخفاض أعداد المتعطلين لمن مر على تعطلهم وقتاً أطول، لتبلغ نحو 29.2% من الإجمالي لمن مر على تعطلهم ستة شهور وأكثر، والأغلبية المتبقية أي 70.8% هم المتعطلون حديثاً.

