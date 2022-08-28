40.8 % تراجعاً شهرياً لسيولة العقار بنهاية يوليو

مال وأعمال

تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى تراجع سيولة سوق العقار في يوليو 2022 مقارنة بسيولة يونيو 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 212.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -40.8% عن مستوى سيولة شهر يونيو 2022 البالغة نحو 359.6 مليون دينار كويتي، وكذلك أدنى بما نسبته -43% مقارنة مع سيولة يوليو 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 373.1 مليون دينار كويتي. وربما يرجع سبب بعض الانخفاض إلى انخفاض عدد أيام العمل في يوليو الفائت إلى 15 يوم بسبب العطل، بينما بلغت 22 يوم لشهر يونيو. وتوزعت تداولات يوليو 2022 ما بين نحو 208.5 ملايين دينار كويتي عقوداً، ونحو 4.3 ملايين دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 394 صفقة، توزعت ما بين 383 عقوداً و11 وكالة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 158 صفقة وممثلة بنحو 40.1% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 72 صفقة وتمثل نحو 18.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 18 صفقة ممثلة بنحو 4.6%.

