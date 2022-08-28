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الزائر لجورجيا يعيش تجربة سياحية فريدة، فهي واحدة من أجمل بقاع الأرض، لما تحويه من أماكن ومناظر خلابة وجمال أماكنها الذي يجذب العقول وكذلك ما تتمتع بها فنادقها من خدمة متميزة وأسعار مناسبة، وهي من الدول الواقعة في منطقة القوقاز الحدوديّة بين قارتي آسيا وأوروبا، وتبلغ مساحة أراضيها 69,700 كم²، وعاصمتها تبليسي، ونظام الحكم فيها جمهوريّ، وتقسّم إدارياً إلى تسع مناطق، وجمهوريتين ذات حكمٍ ذاتيّ.

كما أنها أكثر الوجهات السياحية التي يفضلها محبو الطبيعة الخلابة والغابات الخضراء والحدائق الواسعة والجبال الشاهقة التي يكسو قممها الثلج، ويطلق على جورجيا «لؤلؤة القوقاز»، ويحدها من جهة الجنوب أرمينيا، ومن والشمال روسيا وتركيا، ومن جهة الغرب البحر الأسود، ومن الشرق أذربيجان.

وساعد موقع جورجيا الاستراتيجي في تشكيل التاريخ الغني والثقافة الفريدة للبلد. وتستكنّ في جورجيا المعروفة بشعبها المضياف ومأكولاتها الشهية، كنائس قديمة تعود إلى ألف عام ووديان جبلية خلابة. وهناك فرصة للاستمتاع بالمناطق الريفية الهادئة التي تتميّز بها جورجيا، ومنها زيارة دير جفاري، كما ان فرصة لتسلّق الجبال والقيام بالرحلات لمحبّي خوض المغامرات في الهواء الطلق.

وفي جورجيا تبهرك المعالم الطبيعية والسياحية والتاريخية والأثرية، فهناك مثلاً كاتدرائية تسميندا ساميبا، ودير فارديزيا، وقلعة ناريكالا، وشارع روستافلى، وحديقة بولفارد الواقعة في باتومي، وقلعة الرب التي شيدت في القرن السادس قبل الميلاد، وجبل كازبيك، وبحيرة ريتسا التي تقع في الجهة الشمالية من جورجيا.

الطقس في جورجيا

تتميز جورجيا بمناخها المتنوع فقد سميت بلاد الفصول الأربعة مما ساعد على نشاط السياحة في جميع أيام السنة، حيث يختلف طقس جورجيا على النحو الآتي:

الطقس في جورجيا الشرقية

في السهول الشرقية المحمية في الشتاء يكون متوسط درجات الحرارة 24 أما في الصيف بين 21- 25، وفي المرتفعات الشرقية والغربية والجنوب الشرقي وفي جبال الألب، فهناك ثلوج تغطي هذه المرتفعات على ارتفاع 3600 متر.

الطقس في جورجيا الغربية

في المناطق الداخلية المنخفضة من ساحل البحر الأسود وعلى طول الساحل المناخ شبه استوائي، ومتوسط درجة الحرارة في الصيف 22 درجة مئوية، وفي الشتاء 5 درجات مئوية وتتميز هذه المناطق برطوبتها العالية وأمطارها الغزيرة التي تساعد على نمو أعداد كبيرة من أشجار النخيل. وبذلك نجد أنه من الممكن السفر والسياحة في جورجيا في أي وقت، فهي مناسبة للجميع بسبب مناخها المتقلب، فإذا كان الزائر من محبي الطقس الدافئ فعليه أن يزور جورجيا في الصيف بين شهري يوليو وأغسطس حيث تكون الحرارة فيها بين 25 -35 درجة مئوية. أما إذا كان الزائر من محبي الثلوج والتزلج فعليه أن يزور جورجيا في فصل الشتاء، وأن يحرص على الذهاب إلى قمم الجبال بين شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تكون الحرارة تحت الصفر وتتساقط الثلوج بغزارة.

أما محبو الطقس الممطر فيمكنهم زيارة جورجيا في فصل الخريف بين شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث يكون متوسط درجات الحرارة بين 15 إلى 20 درجة مئوية، وهذا الفصل يتميز بأمطاره الغزيرة وتساقط أوراق الشجر الملونة على الأرض في مظهر بغاية الروعة. أما محبو الطقس المعتدل ورؤية الزهور تتفتح فعليهم السفر إلى جورجيا في الربيع بين شهري مارس وابريل، حيث يكون متوسط درجات الحرارة بين 8 إلى 18 درجة مئوية.

مطارات جورجيا

تعد المطارات من أهم مصادر الدخل الاقتصادي في جورجيا، وتساعد على نشاط السياحة في جورجيا بشكل كبير بسبب شعبيتها الكبيرة بين المسافرين وجمالها المميز، ومن أهم مطارات جورجيا:

مطار تبليسي الدولي أكبر مطار في جمهورية جورجيا، يوجد فيه مطاعم ومقاهي ليتناول المسافرون فيها الوجبات والمشروبات، كما يوجد فيه محطة للشحن، ومكان مخصص للمدخنين، ومكان لرعاية الأطفال الصغار، ومتاجر وبنوك ومركز طبي، ويقدم للمسافرين العديد من الخدمات مثل واي فاي مجاني وتغليف وتخزين الأمتعة وبحث عن الأمتعة المفقودة، وخدمة القطار الليلي.

فنادق جورجيا

يحتاج الزوار أثناء السياحة في جورجيا وقضاء أيام الإجازة فيها إلى الإقامة في فنادقها، مما ساعد على ظهور العديد من الفنادق بعدة درجات لتتناسب مع إمكانات جميع الزوار، ومن أفضل فنادق تبليسي عاصمة جورجيا الخمس نجوم ما يلي: فندق ذا بالتيمور تبليسي، فندق راديسون بلو ايفيرا، فندق شيراتون ميتاتشي، فندق بريفرانس هوالينج، فندق ماريوت تبليسي، فندق أمباسادوري.

