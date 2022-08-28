نبيل الفيلكاوي: «الطابور السادس» تمثل الكويت في «القاهرة التجريبي»

Sunday النهار

تغادرنا الى القاهرة مطلع سبتمبر المقبل فرقة المسرح الشعبي لتمثل الكويت في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي من خلال مسرحية «الطابور السادس» التي كانت قد فازت بجائزة افضل عرض مسرحي في مهرجان الكويت المسرحي في دورته الاخيرة بالاضافة لمجموعة اخرى من الجوائز. وفي تصريح اشار رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الشعبي نقيب الفنانين والاعلاميين في الكويت الدكتور نبيل الفيلكاوي الى ان فرقة المسرح الشعبي تلقت الدعوة الرسمية للمشاركة في عروض وفعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي من خلال مسرحية «الطابور السادس» تأليف فاطمة العامر واخراج علي البلوشي وبطولة يوسف البغلي وسالي فراج وعبدالله الحمود ومحمد جمال الشطي وماجد البلوشي.

وتابع الفيلكاوي مشيدا بالمستوى الرفيع والمكانة الفنية المرموقة التي يحتلها مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، الذي وصفه بانه احد المواعيد المسرحية العربية والدولية المهمة، مشيرا الى ان الكويت وعروضها المسرحية كانت دائما الحاضر الاساسي عبر فرقها المسرحية الاهلية، واستطرد قائلا: وأجدها فرصة للاشادة بالدعم الذي تحظي به الفرق المسرحية من خلال ادارة المسرح التابعة لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وقيادات المجلس وعلى رئاسة الرئيس الاعلى للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب معالي وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري. وتوجيهاته بدعم الفرق المسرحية والابداع الفني والثقافي بشكل عام. واشار الى ان فرقة المسرح الشعبي ستقدم عرضين بناء على رغبة اللجنة المنظمة للمهرجان يومي 4 – 5 سبتمبر المقبل. واكد ان بروفات اعادة العمل كانت قد انطلقت منذ فترة بقيادة المخرج علي البلوشي وفريقه الفني الرائع .

