«مغلق للصيانة».. يجمع محمد العلوي وأيتن عامر

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أعلن الفنان محمد العلوي عبر «بوسترين»، نشرهما مع الفنانة المصرية آيتن عامر، عن التحضير لعملٍ درامي جديد ونشر صورةً أخرى مع آيتن عامر، وعلَّق عليها: «قريباً مسلسل مغلق للصيانة.. محمد العلوي وآيتن عامر » من جهتها، شاركت آيتن الـ «بوستر» نفسه، الذي يجمعها مع محمد العلوي، وكتبت: «مسلسل مغلق للصيانة قريباً.. الكويت مصر».

و«مغلق للصيانة» عملٌ درامي، قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي ومشاركة عدد من النجوم، ومن المقرر ان تقوم الجهة المنتجة بعمل مؤتمر صحافي تدعو اليه الوسائل الاعلامية و الصحافية واللقاء مع مخرج ونجوم العمل وذلك خلال الفترة القادمة.

يذكر أن محمد العلوي انتهى أخيراً من تصوير مسلسل «منزل 12» من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبد ال، وبطولة سعد الفرج، نور وفاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي، أمل محمد، فتات سلطان، أحمد العونان، محمد العلوي، محمد الرمضان، وعبدالمحسن القفاص، كما عُرض له مسلسلٌ من ثماني حلقاتٍ، حمل عنوان «هروب» من تأليف حنين عمر، وإخراج محمد جمعة، وإنتاج شركة إيجل فيلمز للمنتج جمال سنان، وبطولته وشجون، وباسم مغنية، وجيسي عبده.

في حين شاركت الفنانة آيتن عامر في مسلسل «مكتوب عليا»، الذي عُرِضَ ضمن سباق دراما رمضان الماضي، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة: أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وعزة لبيب.

