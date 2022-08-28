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حياة الفهد أعلنت عن «قرة عينك»


أعلنت الفنانة القديرة حياة الفهد عن مسلسلها الجديد، الذي سيُعرض خلال الموسم الدرامي المقبل ونشرت «بوستر» العمل، وكتبت عليه: «قرة عينك، إخراج سعود بوعبيد، وإشراف عام يوسف الغيث، وتأليف محمد شمس، علي شمس». وأضافت: «بسم الله توكلنا على الله عز وجل، ونبدأ مع حكاية جديدة مشوقة بين الدراما والكوميديا اللطيفة في مسلسل قرة عينك مع نخبة من النجوم من الخليج، ونسأل الله عز وجل التوفيق». ويضمُّ «قرة عينك» نخبة من النجوم هم: حياة الفهد، ريم عبدالله، شيماء علي، عبد العزيز النصار، صمود المؤمن، حصة النبهان، ومحمد الدوسري.
يذكر أن حياة الفهد قدَّمت أخيراً مسلسل «سنوات الجريش» من إخراج مناف عبدال، وتأليف محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي، وإشراف عام يوسف الغيث، وشاركها البطولة: هبة الحسين، بشار الشطي، حسن البلام، حمد العماني، علي السبع، ليلى سليمان، وعبدالله الخضر.


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