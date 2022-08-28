كاظم الساهر أعلن مواعيد حفلاته في أميركا

Sunday النهار

أعلن الفنان كاظم الساهر عن مواعيد حفلاته المقبلة التي سيحييها في الولايات المتحدة الأميركية، ونشر الساهر «بوستراً»، يحمل صورته، ومواعيد حفلاته، حيث سيقدم أربع حفلاتٍ، حيث احيا الأولى في 26 أغسطس، والثانية في 27 من الشهر نفسه، بينما ستكون الثالثة في 2 سبتمبر المقبل، والأخيرة في 4 من الشهر نفسه، وكتب في الـ «بوست»: «حفلات كاظم في أميركا».

وكان كاظم قد أحيا قبل أيامٍ حفلتَين في شيكاغو وديترويت بأميركا، إضافةً إلى حفلتين أخريين في مصر، إحداهما في الساحل الشمالي، والأخرى في دار الأوبرا المصرية، كما غنَّى في عمَّان الأردنية، وبيروت اللبنانية، وإسطنبول التركية، وأستراليا، ومهرجان «الغناء بالفصحى» الذي أقيم في السعودية.

