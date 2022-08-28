حلا طرحت أغنية باللهجة المصرية

Sunday النهار

طرحت الفنانة حلا الترك، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «ألوو يا حبيبتي»، وهي أول أغنية تطرحها باللهجة المصرية، وأطلقتها على طريقة الفيديو كليب، وتأتي أغنية حلا الترك الجديدة من كلمات هبة حمادة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع وسام عبدالمنعم، ويحمل الفيديو كليب توقيع المخرج أحمد عبدالواحد.

وتقدم حلا في الفيديو كليب العديد من المشاهد التمثيلية، التي تتناسب مع قالب الأغنية التي صورت مشاهدها في منطقة المهندسين بالقاهرة، وأيضًا مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر بالقاهرة.

حلا الترك قدمت أغنيتها هذه أخيرًا بعدما كانت قد شوقت جمهورها في السابق إلى الأغنية عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

