يوسف الرومي: «فكرة» تتحول إلى حلم

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يحلم مؤسس شركة «فكرة» لتنظيم المعارض المتعلقة بالالعاب الالكترونية القتالية يوسف الرومي بأن يصبح معرضه السنوي معرض «G X» من الأحداث العالمية المنتظرة في هذا المجال وأن تلقي بطولته المصاحبة للمعرض «KBR» «كويت باتل رويال» الصدى الذي تستحقه في الكويت والشرق الأوسط.

ورغم الانتشار الواسع الذي حصده المعرض والبطولة خلال الأعوام العشرة الماضية وهي عمر «فكرة»، في العديد من الدول الخارجية مثل أميركا واليابان وأستراليا ودول الخليج، ما زال لدى الرومي الكثير من الاحلام والطموحات لم تتحقق بعد وهو ساع بكل ما يملك من أدوات وخبرة في هذا المجال، إلى المضي قدماً لتحقيق حلمه مدفوعا بطموحاته غير المحدودة وبفريق مساند من محبي هذا المجال.

وقال الرومي إن القصة بدأت في عام 2011 عندما قرر تنظيم تجمع يختص بالالعاب الالكترونية القتالية وهو أول تجمع يقام في الكويت من هذا النوع، ولأن الاهتمام العام بهذا الجانب لم يكن موجودا فإنه لم تكن هناك أي مؤشرات على نجاح أو فشل التجمع، واضاف: «قررنا التنظيم دون النظر الى نجاح أو فشل هذا التجمع»، مشددا على انهم قاموا بخطوة جريئة بدعوة أفضل لاعب في هذا المجال في اليابان وهو اللاعب «دايغو» والمتخصص بلعبة «ستريت فايتر» القتالية وكان لهذه الدعوة صدى كبير في أوساط محبي وعشاق هذه الالعاب وهو ما انعكس ايجابا على التجمع الذي اقيم بمجهود ذاتي من قبل فريق العمل بعد أن انسحبت الشركة الراعية في الأيام الأخيرة قبل التجمع وهو ما وضع المنظمين في موقع صعب: «لكننا تمكنا من تنظيم التجمع بتكاتفنا:، مبينا أن التجمع لاقى نجاح كبيراً ليس فقط على مستوى الكويت بل حتى على المستوى الخارجي، الامر الذي ساعد في انطلاق معرض «G X» وبطولة «كويت باتل رويال» في العام التالي.

وأشار الرومي إلى أن عام 2012 يعتبر الانطلاقة الحقيقية لبطولة «كويت باتل رويال» حيث أقيم التجمع في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وبمشاركة العديد من الشركات واللاعبين من أميركا وانكلترا ودول الخليج، إذ تمت دعوة أفضل لاعبين في اميركا وإنكلترا للمشاركة في البطولة وهو ما منحها زخماً إضافياً، وقال: «قمنا ببث البطولة على الهواء مباشرة عبر موقع «توتش» وهو ما أسهم فيانتشارها، حيث حظيت بعدد مشاهدات كبير جداً وصل إلى 25 ألف مشاهدة عبر العالم، مبينا أن البطولة شهدت حدثاً لافتاً منحها أهمية وإثارة كبيرتين وهو متمثل في تفوق المراهق الكويتي «عبد العزيز XIV» صاحب الـ 15 عاما على الأبطال المشاركين في البطولة وتمكنه من الفوز في الختام على البطل الأميركي «جاستن» في لعبة «ستريت فايتر»، الأمر الذي لم يكن أحد يتوقعه ما يؤكد أن هناك الكثير من الأبطال المحليين الذين يفوقون مشاهير اللعبة، لكنهم لا يجدون من يسلط الأضواء عليهم.

وقال الرومي إن عام 2012 كان عاما مميزا بالنسبة لبطولة «كويت باتل رويال» التي نالت انتشارا واسعا ما دفع إلى التفكير في تطويرها في العام التالي عبر تنظيم شبه معرض والتوسع في تنظيم البطولة أيضا. وتابع: «أقمنا المعرض في عام 2013 في مكتبة الكويت الوطنية تحت مسمى «المهرجان الياباني الثقافي» بمشاركة العديد من الشركات اليابانية وبمساهمة السفارة اليابانية في الكويت بالإضافة إلى شركات من أميركا واستراليا ولاقى الحدث رواجاً كبيراً جداً، إذ امتلأ مسرح مكتبة الكويت الوطنية بالحضور، وهو ما فاجأ الضيوف بوجود هذه الجماهيرية والاهتمام بالألعاب الألكترونية في الكويت.

2014 انطلاق معرض «X G»

وقال الرومي انه في عام 2014 قرر تنظيم معرض رسمي موسع لمدة 3 أيام يتضمن تنظيم بطولة «كويت باتل رويال» وبالفعل انطلق معرض «X G» وهذه المرة كان التنظيم في أرض المعارض وبمشاركة موسعة من عدة دول من ضمنها دول الخليج وأميركا وانكلترا واليابان وأستراليا ليبدأ صيت المعرض والبطولة ينتشر عبر العالم في الأعوام التالية التي شهدت أيضا مشاركة متميزة ونجاحات كبيرة أسهمت في تواصل شركة فكرة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وتابع الرومي قائلا انه في عام 2018 أقيم أكبر معرض للمهتمين بالالعاب الالكترونية القتالية في الشرق الأوسط بمشاركة شركة «سكوير إينكس» اليابانية الشهيرة التي تعتبر من أكبر الشركة في هذا المجال بالإضافة إلى شخصيات عديدة في هذا المجال مثل الموسيقيين والرسامين والمبرمجين، وقال: «90 في المئة من الشخصيات التي شاركت في ذلك المعرض كانت تزور الشرق الأوسط لأول مرة وهو ما أدى إلى حضور غير مسبوق من محبي المجال، مشيرا إلى أن المعرض أقيم بمشاركة 15 دولة من ضمنها ألمانيا واليابان والصين وكندا وأميركا وفرنسا إلى جانب دول الخليج، إذ قدر الحضور بـ 3500 شخص في اليوم، مبيناً أن الحضور الجماهيري الكبير دفع شركة «سكوير إينكس» إلى ترجمة ألعابها إلى اللغة العربية والبدء في الاهتمام بالسوق الخليجية والشرق أوسطية ككل بعد أن شاهد مسؤولوها الاهتمام والشغف الكبير من قبل الجماهير، الأمر الذي زاد من انتشار ونجاح المعرض والبطولة المصاحبة حول العالم ككل.

