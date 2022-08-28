جائحة «كورونا» عرقلت الطموح

Sunday النهار

ذكر الرومي أن جائحة كورونا «كوفيد - 19» عرقلت تنظيم المؤتمر في العامين الماضيين على الرغم من أنه اقيم لكن عن بعد عبر الفيديو، ولاقى صدى متميزا، لدى محبيه، مؤكداً انه سيواصل تنظيم المؤتمر هذا العام عبر الفيديو أيضا والذي سيقام في شهر أكتوبر المقبل، لكنه وعد الجماهير بتنظيم معرض متميز يضم العديد من الفعاليات والمفاجآت العام المقبل. وأكد مؤسس شركة «فكرة» انه وفريق عمله واجهوا العديد من المصاعب والعراقيل خلال الاعوام الماضية وأول هذه العراقيل هي عدم تلقى الدعم من الجهات المعنية التي ترى أن هذا المجال مضيعة للوقت بالرغم من انه من أضخم الأسواق في العالم، إذ انه يتجاوز أسواق الترفيه مثل سوق الموسيقى أو السينما أو حتى الرياضة وتم اثبات ذلك بالاحصائيات والأرقام التي لا تكذب.

وفي الختام، أكد الرومي انه ماض في تحقيق حلمه مع فريقه المميز، وأن كل ما قام به في هذا المجال نابع من حبه وشغفه في مجال الألعاب الالكترونية وتقنياتها، مؤكداً انه سيصل إلى طموحه عبر العمال الجاد والشغف المتواصل والإيمان بما يقوم به.

